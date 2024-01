Plus Strimmiger Berg Sitzungen, Party und Umzug: Hunsrücker starten in die fünfte Jahreszeit Der Strimmiger Berg wird in dieser Session wieder von einem Prinzenpaar regiert. Prinz Lars I. (Michels) ist als „Partykönig vom Lissenicher Land, als Designer un Fußballer des SVS bekannt“. An seiner Seite steht Prinzessin Monja I. (Häser) „Hochgewächs ous Häsersch Hous, kennt sich mit Danze un Erziehung ous“.

Mit der Kappensitzung am Samstag, 3. Februar, starten die Tollitäten in die fünfte Jahreszeit. Karten für die Sitzung können am Sonntag, 21. Januar, ab 14 Uhr im Bürgerhaus Mittelstrimmig erworben werden. Das Team des Karnevalsvereins ist ab 8 Uhr vor Ort. Weiter geht es mit der Kinder- und Jugendsitzung am ...