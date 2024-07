Plus Senheim

Senheimer freuen sich auf das 31. Weinfest: Tradtionelles Oldtimerschleppertreffen im Weinort

i Oldtimer fahren immer Anfang Juli durchs Senheims Straßen. Foto: Thomas Esser (Archiv)/Thomas Esser

Lang lebe die Tradition: Bereits zum 31. Mal finden am kommenden Wochenende das Weinfest sowie das Oldtimerschleppertreffen in Senheim statt. An insgesamt vier Veranstaltungstagen wird den Teilnehmern wie immer ein buntes Programm präsentiert.