Plus Senheim Senheim ohne Telefon und Internet: Darum muss die Hälfte des Moselortes ohne Verbindung auskommen Seit kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ist der Moselort Senheim gespalten. Während die Anwohner der einen Dorfhälfte nämlich über eine funktionierende Telefonleitung und Internetverbindung verfügen, guckt die andere Hälfte sprichwörtlich in die Röhre. Von der Brunnenstraße bis zur Altmai sorgt eine defekte Leitung für den Ausfall. Was ist passiert? Von Ulrike Platten-Wirtz

„Es liegt eine Beschädigung an einem unserer Kabel vor. Vermutlich ist Wasser direkt in das Kabel oder in ein Verbindungsstück eingedrungen und hat das Kabel dadurch beschädigt“, teilt die Telekom auf Anfrage unserer Zeitung mit. Laut Aussage der Techniker gestaltete sich die Suche nach der Fehlerstelle als schwierig. „Die Schadensstelle ...