Erst kam Corona, dann die Energiekrise – doch jetzt ist nach drei langen Jahren endlich der Zeitpunkt gekommen, zu dem die Vulkaneifeltherme in Bad Bertrich Pläne verwirklichen kann, die schon längere Zeit in Überlegung sind. Eine neue Sauna soll entstehen, ebenso wie eine Liegewiese. Was ist genau geplant? Wann beginnen die Arbeiten. Und: Wie kam es, dass 2023 ein besonders gutes Jahr für die Therme war?