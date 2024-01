Wie ein roter Faden hat sich das Thema Pflanzenschutz und Mosel-Apollo durch die Moselweinbautage in Wittlich gezogen. Das bezieht sich gar auf scheinbar entlegene Themenbereiche wie die neuen Rebsorten, die Piwis. Aus der Perspektive von Mosel-Weinbaupräsident Walter Clüsserath ist die Politik in puncto Hubschrauberspritzung in den Steilstlagen „einem Schmetterlingsverein, der erwiesenermaßen ohne Kompetenz daherkommt“, auf den Leim gegangen.