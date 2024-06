Plus Mesenich

Sägemehlkicker im Wingert: Mesenicher machen auf Multiple Sklerose aufmerksam

Von Thomas Esser

i Sägemehlkicker von Mesenich macht auf MS aufmerksam Foto: Thomas Esser

Seit mehr als 25 Jahren machen sich Hugo und Martin Arens aus Mesenich für Multiple-Sklerose-Patienten stark. Um auf die Muskelkrankheit aufmerksam zu machen, streuen sie zusammen mit einem 20-köpfigen Team jedes Jahr mit Sägemahl ein Motiv in den Wingert. Was es in diesem Jahr damit auf sich hat.