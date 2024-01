Sachbeschädigungen in Ulmen: Gullideckel herausgehoben

Schon vorvergangene Woche in der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es in Ulmen im Bereich der Hindenburgstraße und des Eifel-Maar-Parks zu diversen Sachbeschädigungen.

Schon vergangene Woche in der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es in Ulmen im Bereich der Hindenburgstraße und des Eifel-Maar-Parks zu diversen Sachbeschädigungen.

Polizei sucht Zeugen

So wurden eine Schrankenanlage der Einrichtung St. Martin beschädigt, ungefähr zwölf Gullideckel aus dem Boden herausgehoben und an einem Pkw ein Reifen zerstochen, sowie eine Scheibe eingeschlagen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cochem, Tel. 02671/9840, in Verbindung zu setzen. red