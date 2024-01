Rund um Cochem: Sternsinger sind bald unterwegs

Die nächste Sternsingeraktion steht schon in ihren Startlöchern. Diesmal heißt das Motto: „Segen bringen, Segen sein! – Gemeinsam für unsere Erde … in Amazonien und weltweit“.

Sternsinger (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat/picture alliance/dpa

Musikalischer Empfang

In Cochem, Cond, Sehl, Brauheck werden die Sternsinger ab Samstag, 6. Januar, unterwegs sein. Kinder, die gerne mitmachen möchten, können sich bei Gemeindereferent Bernd Berenz (Katholisches Pfarramt, Moselpromenade 8 in Cochem) oder unter der Rufnummer 02671/7416 oder via E-Mail an bernd.berenz@bistum-trier.de melden.

Diejenigen, die von den Sternsingern besucht werden möchten, mögen sich bitte bis zum 4. Januar in die in den Cochemer Kirchen aushängenden Listen ein tragen, teilt die Pfarreiengemeinschaft mit. Die Sternsinger werden am Samstag, 6. Januar, in einer Aussendungsfeier um 9.30 Uhr in St. Martin auf den Weg geschickt und Spenden für Kinder in Not sammeln. Ebenso am Samstag, 6. Januar, findet um 11.30 Uhr im Sehler Dom ein musikalischer Empfang der Sternsinger statt.