Plus Cochem Rouladenpudding und ein Chaos-Orchester: BRH Cochem feiert ausgelassen Karneval Auch in diesem Jahr ist dem Kreisverband Cochem des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) eine abwechslungsreiche Kappensitzung in einem herrlich dekorierten Saal der Jugendherberge Cochem gelungen. Sitzungspräsidentin Agnes Bohlen begrüßte ein volles Haus mit einer erwartungsfrohen Narrenschar.

Aktive und Publikum feierten ein fröhliches Fest mit sehr guten Vorträgen und Gesangseinlagen, heißt es in der Pressemitteilung.Friedbert Thiel kann man nirgends gebrauchen, auf ihn ist einfach kein Verlass. Das fing schon in der Schule an und zog sich durch sein ganzes Berufsleben. Er kam immer und überall zu spät. ...