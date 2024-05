Reinhard Schmitt möchte Ortsbürgermeister in Kaifenheim werden: „Ein wenig mehr Geduld mit allem haben“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Reinhard Schmitt, bin 59 Jahre alt und wohne seit meiner Kindheit in Kaifenheim. Ich bin ein „Kaifenheimer Jung“. Seit meinem 15. Lebensjahr bin ich in der Klostergärtnerei Maria Laach. Ich habe dort meine Gärtnerausbildung absolviert, später meine Meisterprüfung abgelegt und arbeite seither – zuletzt in leitender Funktion – in der Klostergärtnerei. Ich bin Landwirt im Nebenerwerb, gehöre dem Kirchenchor, dem Musik-/Theaterverein an und engagiere mich in unserer Kirchengemeinde.

Mein politischer Werdegang

Einer Partei gehöre ich nicht an. Seit 30 Jahren bin ich im Gemeinderat von Kaifenheim, in den letzten fünf Jahren Erster Beigeordneter.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte mich mit aller Kraft für meinen Heimatort einsetzen, mit Allen ins Gespräch kommen, den Zusammenhalt in der Gemeinde weiter stärken und die Interessen/Wünsche der Bürgerinnen/Bürger respektieren und versuchen, diese zum Wohl aller umzusetzen. Am Herzen liegt mir der Erhalt und die Pflege unseres Dorfbildes, die Förderung unserer Vereine und die Aufrechterhaltung der wertvollen Traditionen. Dies kann ich natürlich nur gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat erreichen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich möchte das Bewährte weiter fortführen und ein attraktives Dorfleben für Jeden bieten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ein wenig mehr Geduld mit allem haben.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam stark für Kaifenheim.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.