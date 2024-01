Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch: Anmeldungen zum Schuljahr 2024/25 sind bald möglich

Kaisersescher Bildungseinrichtung weist auf Termine hin und erklärt, was es bei der Anmeldung für die Realschule plus und die Fachoberschule zu beachten gilt.

Bei der Anmeldung für die Realschule plus und die Fachoberschule Kaisersesch sind einige Formalitäten zu beachten. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

Die Anmeldeunterlagen zur Klasse 5 und zur Klasse 11 an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch zum Schuljahr 2024/25 stehen ab sofort auf der Internetseite der Schule zum Herunterladen zur Verfügung. Das teilt die Schule mit. Der Anmeldezeitraum startet am 26. Januar, nähere Angaben sind der Internetseite der Schule zu entnehmen.

Die einzureichenden Anmeldeunterlagen für Klasse 5 bestehen aus dem ausgefüllten Anmeldebogen, einer Kopie des letzten Zeugnisses und der Geburtsurkunde oder dem Stammbuch zur Einsicht, einem Nachweis der Masernschutzimpfung sowie dem gelben und roten Schein der Grundschule. Die Anmeldeunterlagen können ausgefüllt mitgebracht werden. Im Rahmen der Anmeldung wird den Erziehungsberechtigten zusammen mit dem Kind ein Beratungsgespräch angeboten.

Die Anmeldeunterlagen für Klasse 11 der Fachoberschule können bis zum 1. März 2024 eingereicht werden. Bewerben um einen Schulplatz können sich alle Zehntklässler, die die Allgemeine Fachhochschulreife (Fachabitur) binnen zwei Jahren anstreben.

Schnupperunterricht an der Fachoberschule

Ebenso bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, die bereits den Sekundarabschluss I erreicht und noch keine berufliche Ausbildung begonnen haben. Die FOS bietet die Bildungsgänge Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit und Soziales, Schwerpunkt Gesundheit/Pflege mit Profil Psychologie an. Ein „Schnupperunterricht“ kann am Mittwoch, 24. Januar, 16 Uhr, besucht werden und ein freiwilliger Vorbereitungsunterricht wird ab 29. Januar montags von 14.10 bis 15.45 Uhr für die Fächer Mathematik und Englisch angeboten (Anmeldung über das Sekretariat).

Vorläufig anmelden können sich alle Schülerinnen und Schüler mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 10. Aufgenommen sind endgültig alle, die den qualifizierten Sekundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 nachweisen können, wobei keines der Fächer Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik schlechter als ausreichend bewertet sein darf oder an einem Gymnasium oder einer IGS die Versetzung in Klasse 11 erreicht haben. Gegebenenfalls entscheidet der Notendurchschnitt.

Das ausgefüllte Anmeldeformular kann persönlich, postalisch oder per Mail eingereicht werden. Der Praktikumsvertrag für das gelenkte Praktikum in Klasse 11 muss bis zum 31. Mai vorlegt werden. Bis zum 10. März werden alle Bewerber über die Aufnahme informiert, teilt die Schule abschließend mit.