Radfahrer tödlich verunglückt: 36-Jähriger stürzt steilen Hang bei Großlittgen hinunter

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Freitagabend, bei dem ein 36-Jähriger Fahrradfahrer ums Leben kam, wie die Polizei mitteilt.

Der 36-Jährige ist mit seinem Pedelec die L60 aus Großlittgen in Richtung Schladt und gefahren und ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde der Radfahrer über die Schutzplanke geschleudert und stürzte ein steil abfallendes Waldstück hinunter. Durch den Aufprall zog sich der Radfahrer derart schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, so die Polizeimeldung.

Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizei Wittlich, der Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein RTW, die Notfallseelsorge sowie die Feuerwehren Schladt, Großlittgen und Landscheid.