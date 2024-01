Seit 2010 radeln Engagierte regelmäßig für einen guten Zweck. Bei der Benefizverantaltung werden Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder gesammelt. Von drei Tagestouren, die in Simmern starten, geht eine in diesem Jahr auch an die Mosel. In Zell will man die Radler gebührend empfangen.