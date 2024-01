Plus Cochem-Zell Protestfahrt: Auch Bauern und Winzer aus Raum Cochem-Zell gehen auf die Straße Bauern und Winzer aus der Region reicht es. Sie gehen auf die Straße. Für kommenden Montag ist eine Sternfahrt als Protestaktion geplant. Von verschieden Orten in Hunsrück, Eifel und Mosel geht es zuerst nach Cochem und von dort aus weiter nach Koblenz. 300 Schlepperfahrer aus dem gesamten Kreis haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Von Ulrike Platten-Wirtz

Was ist es aber nun, was die Landwirte so wütend macht? Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist die Streichung der Agrardieselrückvergütung einerseits, aber auch der Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung andererseits. „Diese beiden Dinge zusätzlich zu den Auflagen, die wir in den vergangenen Jahren schon schlucken mussten, das ...