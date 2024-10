Pommerner Pflegedienst verjüngt sich: Mechthild Thönnes gibt Lebenswerk ab

Vor 28 Jahren hat sich Mechthild Thönnes mit einem ambulanten Pflegedienst in Pommern selbstständig gemacht. Vor wenigen Tagen hat die 63-Jährige die Geschäftsführung an Ramin Memari Fard abgegeben,der das Unternehmen in bewährter Form weiterbetereiben wird. Foto: Ulrike Platten-Wirtz