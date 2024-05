Polizei sucht Zeugen: Unfallverursacher in Traben-Trabach einfach weggefahren

Anzeige

Eine Unfallflucht hat sich zwischen Dienstag, 12.30 Uhr und Donnerstag, 10.50 Uhr in der Tiefgarage des Hotels Moselschlösschen in Traben-Trarbach ereignet. Ein unbekannter Autofahrer stieß laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen gegen ein in einer Zweierparkbucht auf dem Parkdeck eins abgestelltes Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizeiinspektion Zell sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 06542/986 70 oder per E-Mail an die Adresse pizell.wache@polizei.rlp.de