Gerolstein

Pferde von Koppel verschwunden: Polizei ermittelt in Gerolstein-Lissingen

Durch die Tat eines Unbekannten sind drei Pferde von einer Koppel in Gerolstein in der Eifel verschwunden. Zwei der Tiere seien am Donnerstag entlaufen, nachdem mehrere Litze eines Zaunes geöffnet wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.