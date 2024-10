Plus Cochem

Petras, Weisheit und Max Stein hören: Das Cochemer Kino wird zu einem Konzertsaal

i Der aus einer Winzerfamilie an der Mosel stammende Singer/Songwriter Max Stein. Foto: Madita Kristina Karlsson

Mit einer kleinen Konzertreihe bereichert das Cochemer Apollo-Kino an der Brückenstraße das kulturelle Leben in der Kreisstadt: Los geht es am Freitag, 18. Oktober, mit einem Gastspiel von David Petras und Giovanni Weisheit unter dem Titel „Cochem meets Hollywood“.