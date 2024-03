Plus Cochem-Zell

Orientierungsmesse in Cochem: Alles für Frau, Beruf und Familie

i Eine Orientierungsmesse für Frau, Beruf und Familie findet am Samstag, 9. März, in Cochem statt. Foto: Christin Klose/picture alliance/dpa/dpa-tmn

Lesezeit: 1 Minute

Zu einer Orientierungsmesse für Frau, Familie und Beruf laden die Gleichstellungsstelle des Landkreises, die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen und das Jobcenter in Kooperation mit dem Jugendamt des Kreises für Samstag, 9. März, in die Berufsschule in Cochem ein.