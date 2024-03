Cochem-Zell

Noch bis ersten April: Rechtzeitig den Jagdschein verlängern

i Wer seinen Jagdschein noch verlängern möchte, muss das bis zum 1. April machen. Foto: Philipp Schulze/picture alliance/dpa

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell erinnert Jägerinnen und Jäger daran, rechtzeitig den Jagdschein zu verlängern. Dabei gilt es zu beachten: Hat der Antragsteller am 1. April keinen gültigen Jagdschein mehr, so wird der Munitionsbesitz für Jagdlangwaffen illegal, was eine Straftat darstellt und die Unzuverlässigkeit begründen kann.