Auf internationalen Opernbühnen ist Amira Elmadfa (Mezzosopran) zu Hause. Stadtbürgermeister Gerhard Weber konnte die junge Sängerin, die seit einigen Jahren in Kaisersesch lebt, gewinnen, den Neujahrsempfang musikalisch zu begleiten. Und so begrüßt sie, begleitet am Klavier von Stephan Zirwes, die begeisterten Besucher mit der Arie des Prinzen Orlofski „Ich lade gern mir Gäste ein“ aus der Operette „Die Fledermaus“.