Beinahe wäre der bereits wegen Hochwassers verschobene Neujahrsempfang der Stadt Zell erneut ausgefallen. Die extreme Wetterlage mit Eisregen am Mittwoch war diesmal schuld. Doch am Abend waren die meisten Straßen wieder gut befahrbar, nur die Fußgängerbrücke musste aus Sicherheitsgründen kurzfristig gesperrt werden. Die Stadthalle war nicht ganz so gefüllt, wie in anderen Jahren, vielleicht blieb der ein oder andere Kaimter und Barler dann doch lieber zu Hause.