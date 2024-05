Plus Cochem-Zell

Neues Projekt des Kreismusikverbandes: Damit die Blasmusik weiter das Cochem-Zeller Land erfreut

Von Heinz Kugel

i Jutta Mettig vom Vorstand des Kreismusikverbands. Foto: J. Mettig

Die Musik als eine der schönsten Nebensachen der Welt soll auch in Zukunft weiterleben und in den Vereinen praktiziert werden. Jutta Mettig vom Vorstand des Kreismusikverbandes Cochem-Zell initiierte daher gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen ein Bläserklassenprojekt, welches erstmals in seinen Grundzügen vom Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Cochem-Zell, Philipp Thönnes aus Treis-Karden, den Musik treibenden Vereinen vorgestellt wurde.