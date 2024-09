Plus Kaisersesch

Neue Leiterin, neue Ideen: Was ist künftig für die Schule geplant?

Mit einer neuen Schulleitung kommt immer Veränderung an eine Schule. Das hat Monika Schüller-Diewald für die Realschule plus FOS Kaisersesch geplant: „Wir platzen hier aus allen Nähten, also wird sich vielleicht was in Sachen Schulbau tun. Das wird sicher eine große Aufgabe, da es eine Baustelle für mehrere Jahre geben müsste.“