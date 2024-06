Plus Zell Neubau Erlebnisbad Zeller Land: Von Bund und Land gefördert Von Winfried Simon i Staatssekretärin Simone Schneider übergibt Bürgermeister Jürgen Hoffmann den Förderbescheid. Das Foto zeigt (von links) Hans-Peter Döpgen (VG-Beigeordneter), Andreas Schorn (Büroleiter VG Zell), Jens Münster (MdL), Heike Müller, Bürgermeister Jürgen Hoffmann, Martin Steinmetz, Staatssekretärin Simone Schneider, Matthias Müller (FWG-Fraktion), Benedikt Oster (MdL), Erich Menten (FDP) und Christian Simon (SPD). Foto: Winfried Simon Mit dem Neubau eines Erlebnisbads in der Moselstadt hat die Verbandsgemeinde Zell ein dickes Brett zu bohren. Insgesamt 24,5 Millionen soll das Projekt kosten. Bund und Land haben bereits Förderzusagen von insgesamt sieben Millionen erteilt. Wie die 23 Ortsgemeinden und die Stadt Zell die restliche Finanzierung stemmen wollen. Lesezeit: 2 Minuten

Die erfreuliche Nachricht traf per E-Mail bereits vor einigen Wochen in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Zell ein. Die VG Zell erhält vom Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss in Höhe von einer Million Euro für den Bau des Erlebnisbades Zeller Land. Den Förderbescheid hat Bürgermeister Jürgen Hoffmann persönlich aus den Händen der ...