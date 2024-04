Plus Zell

Neubau Erlebnisbad Zell: Es geht los – altes Bad schon ab 1. Mai geschlossen

Von Winfried Simon

i Das alte Erlebnisbad Zeller Land (vorn, quer stehendes Gebäude) soll schon bald Geschichte sein. Die Finanzierung für den geplanten Neubau steht, die Baugenehmigung soll in Kürze folgen. Foto: Winfried Simon

Das mit Abstand größte Bauprojekt der Verbandsgemeinde Zell in den vergangenen Jahrzehnten kann in Angriff genommen werden: Die Förderung für den Bau des 24 Millionen Euro teuren neuen Erlebnisbades Zeller Land mit Hallenbad und Freibad ist gesichert. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Zell, Jürgen Hoffmann, überbrachte die frohe Nachricht am Mittwochabend den Mitgliedern des VG-Rates.