Es hat längst Tradition, dass am Mittwoch zwischen den beiden Prunksitzungen in Cochem die Narrhalla in der BBS allein den Frauen gehört. Seit mehr als 60 Jahren organisiert die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) hier den närrischen Frauenkaffee. Im Umgang mit dem eigenen Altern beweisen die Akteurinnen diesmal viel Humor.