Nachruf auf Kinomacher Günter Scheid: Die „Aal Schul“ in Kaimt lag ihm am Herzen

Die „Aal Schul“ im Zeller Stadtteil Kaimt hat Günter Scheid schon immer am Herzen gelegen. Nicht zuletzt engagierte sich der Vorsitzende des Vereins KulturKinoKaimt über Gebühr für deren Erhalt und für die Errichtung eines Kinos in dem alten Gemäuer. Aufgrund einer schweren Krankheit ist Scheid am vorigen Sonntag im Alter von 67 Jahren verstorben.