Plus Bremm Nach tödlichem Absturz am Calmont in Bremm: Verunglückter Mann war wohl in unsicherem Terrain unterwegs Der 85-Jährige, der in Bremm am Mittwoch tödlich verunglückte, war vermutlich in einem Bereich am Weinberg unterwegs, der aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft noch. Von Peter Meuer

Der 85-Jährige, der in Bremm am Mittwoch tödlich verunglückte, war vermutlich in einem Bereich am Weinberg unterwegs, der aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Das teilte die Polizei nun in einer Pressemeldung mit. „In diesem Zusammenhang ergeht der dringende Hinweis der Polizei, vorhandene Streckensperrungen unbedingt zu beachten und die entsprechenden Bereiche zu ...