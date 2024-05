Nach Schiffsunfall in Cochem: Nur kleine Kratzer an Brücke

Anzeige

Was passiert ist: Zu einer Havarie kam es am Dienstagabend auf der Mosel bei Cochem. Laut der Wasserschutzpolizei (WaPo) Koblenz passierte der Unfall während der Begegnung zweier Schiffe, die in unterschiedliche Richtungen unterwegs waren. Dabei rammte das verunfallte Schiff einen Brückenpfeiler. Das Steuerhaus des Tankers wurde dabei stark beschädigt. Anders sieht es bei der Brücke aus.

Bei der Prüfung konnte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) keine große Schäden am Tragwerk feststellen. Stattdessen seien es nur kleine Kratzer an den Natursteinen der Fassade. Laut LBM fallen diese so gering aus, dass vorerst nichts repariert werden muss, sondern bei einer künftigen Instandsetzung in Angriff genommen wird.