Nach erfolgreicher Ausbildung: Menschen mit Beeinträchtigung für Beruf qualifiziert

Von beleuchteten Holzfiguren über selbst hergestellte Canapés mit Dip bis zu einem indirekt beleuchteten Feuerwehrauto präsentierten fünf junge Menschen mit Beeinträchtigung ihre individuell handgefertigten Werkstücke in den Mosellandwerkstätten in Treis. Mit diesen Projekten zeigen sich die von ihnen erworbenen Qualifikationen zum Einstieg in den Arbeitsalltag. Darauf weisen die Mosellandwerkstätten in einer Pressemitteilung hin.