Plus Cochem-Zell/Region Nach Energiekrise: Wie warm ist das Wasser in den Hallenbädern in Cochem-Zell und der Region dieses Jahr? Die Hallenbäder haben ihre Türen wieder geöffnet. Vergangenen Winter war wegen der hohen Energiepreise Sparen angesagt, viele Bäder haben ihre Temperaturen senken müssen. Aber wie sieht es dieses Jahr aus – und wo badet es sich am günstigsten? Von Ursula Bartz, Viktoria Schneider

Der Warmbadetag ist zurück: Bei diesem werden an bestimmten Tagen die Temperaturen in Hallenbädern um mehrere Grad erwärmt. Eine gute Gelegenheit also, um dem schmuddeligen Novemberwetter zu entkommen. Noch können Badenixen das Erlebnisbad Zeller Land nutzen, das ab dem kommenden Jahr erneuert werden soll. Dann wird es für bis zu drei Jahre geschlossen. ...