Nach Diebstählen in Kinderbeuern und Bausendorf: Polizei stellt Weihnachtsdeko sicher

Einen Ermittlungserfolg hat die Polizei Wittlich erzielt, nachdem in Kinderbeuern und Bausendorf Weihnachtsdeko gestohlen worden war.

Die sichergestellte Deko im Wagen der Beamten. Foto: PI Wittlich

Zu einer Diebstahlserie von Weihnachtsschmuck ist es in den vergangenen Nächten in den Ortslagen Kinderbeuern und Bausendorf gekommen. Infolge eingeleiteter Ermittlungen der Polizei Wittlich und vor allem durch einen Zeugenhinweis konnte der Tatverdacht gegen einen 18-Jährigen aus Kinderbeuern begründet werden.

Bei Wohnungsdurchsuchung fündig geworden

Am Sonntag, 10. Dezember, erfolgte am Nachmittag die Durchsuchung der Wohnräume des Tatverdächtigen. Hierbei konnte Weihnachtsschmuck, der den vergangenen Taten zugeordnet werden konnte, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei Wittlich meldet sich nun mit erneuter Bitte an die Bevölkerung: Sollten weitere Diebstähle von Weihnachtsschmuck bislang nicht zur Anzeige gebracht oder nicht bemerkt worden sein, wird gebeten, dies unverzüglich nachzuholen.

Auch werden die zahlreichen Eigentümer der sichergestellten Schmuckstücke gebeten, die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/9260 zu kontaktieren. red