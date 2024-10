Plus Büchel/Straßburg Nach Büchel-Urteil: Friedensaktivistinnen scheitern in Straßburg Von Dieter Junker i Stefanie Augustin (links), ist eine der beiden Klägerinnen, die nun in Straßburg gescheitert sind. Das Foto zeigt sie bei der Protestaktion 2018 in Büchel. Neben ihr ist Suaan Crane. Ihre Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde wegen eines Formfehlers als unzulässig abgewiesen. Foto: Frites ter Kuile Mit der Frage der Stationierung von Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel und den mit dieser Stationierung verbundenen Protesten haben sich jetzt Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg befasst. Zu den vorgetragenen Beschwerden positionierte sich das Gericht klar. Lesezeit: 2 Minuten

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Beschwerden zweier Friedensaktivistinnen gegen ihre Verurteilung wegen Aktionen zivilen Ungehorsams am Fliegerhorst Büchel als unzulässig zurückgewiesen. Die Straßburger Richter sahen in den Urteilen keine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es war das erste Mal, dass sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit ...