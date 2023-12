Plus Mesenich Nach 50 Jahren als Busfahrer in den Ruhestand: Tränen der Rührung in Mesenich Nach gut 50 Jahren hat Werner Andres seine letzte Tour als Busfahrer bei der Firma Busreisen Kochems absolviert und den vertrauten Boliden endgültig auf dem Mesenicher Betriebshof abgestellt. Nicht nur für ihn war es ein bewegender Moment. Von Thomas Esser

Während seiner letzten Kilometer durfte Werner Andres sich noch an einer Begleitung der örtlichen Floriansjünger erfreuen, die den allseits beliebten Fahrzeuglenker mit Einsatzfahrzeugen zum finalen Abstellplatz geleiteten. Bürgerempfang für den beliebten Busfahrer War er zunächst an der vorletzten Haltestelle noch von den Bewohnern vom Valwiger Berg verabschiedet worden, so stand abschließend in ...