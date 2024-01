Müden

Müdener Sternsinger: Mit vollem Elan bei der Sache

Bei nasskalter Witterung und mit vollem Elan waren die Sternsinger mit ihren Sammlern und seine emsigen Betreuern und Sammelteam in zwei Gruppen in der Ortsgemeine Müden unterwegs, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen.