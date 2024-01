Ein ganz besonderes Jubiläum, das viermal elfjährige Bestehen, feierte der Karnevalsverein in St. Aldegund am Samstag. Unter den schallenden Klängen der Bugrammer Troaterkäpp stach das Bugrammer Narrenschiff pünktlich um 19.33 Uhr in See, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.