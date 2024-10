Mosel steigt weniger stark: Um die 6,10 Meter am Pegel in Cochem vorhergesagt

So sah die Hochwasserlage im Januar 2023 aus. Infolge der starken Niederschläge der vergangenen Tage wird die Mosel am Pegel Trier an diesem Donnerstagnachmittag voraussichtlich einen Höchststand von 7 Meter bis 7,40 Meter erreichen. So heißt es in einer Prognose. Foto: Kevin Rühle