Plus Müllenbach Millibaacher Jecken in Hochform: Verbale Maulschellen und amüsantes Bettgeflüster Lokal eingefärbte Pointen, Klatsch und Tratsch aus dem Dorf sowie tollkühne Tanzdarbietung und prachtvolle Kostüme – für all das stehen die Karnevalssitzungen in Müllenbach. Auch 2024 gilt: Erwartungen mit Bravour, teils gar übertroffen. Von Thomas Esser

Die Schieferlandhalle durfte auch in der neuen Session der Millebaacher Jecken als närrisches Tollhaus herhalten. Diesbezüglich hatten die Offiziellen der Narrenzunft besagte Unterkunft abermals in eine trefflich geschmückte Narrenarena verwandelt, die in Sachen Ausstattung keine Wünsche offen ließ. Gleiches galt am Abend für das kurzweilige Bühnenprogramm, das sowohl mit Büttenreden ...