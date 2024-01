Kaisersesch

Mehrgenerationenhaus bietet Kurs an: Die digitale Welt erkunden

Wer sich für Smartphone, Tablet, Internet et cetera interessiert und die digitale Medienwelt erkunden möchte, der kann das am Donnerstag, 18. Januar, von 15 bis 18 Uhr beim kostenfreien Gruppentreffen im Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch in der Bahnhofstraße 47 tun.