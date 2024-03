Plus Cochem Mehr Unfälle mit Radlern und Kindern: Polizei Cochem wertet Unfalljahr 2023 aus Von Annika Wilhelm i Im Jahr 2023 beschäftigten sich Beamte der Polizeiinspektion Cochem mit 1587 Verkehrsunfällen, die sich auf den Straßen in den Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Ulmen und den Gemeinden Lahr, Zilshausen und Mörsdorf ereignet haben. Foto: Jan Woitas/dpa Immer mehr Radfahrer geraten im Bereich der Polizeiinspektion Cochem in Verkehrsunfälle. Das zeigen die Zahlen der Verkehrsunfallbilanz 2023. Mit 47 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrern ist die Zahl um fast 24 Prozent höher als im Vorjahr. Bei insgesamt 1587 Unfällen machen die Radfahrer aber nur einen kleinen Teil aus. Doch alle drei Personen, die bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr tödlich verunglückt sind, waren auf Zweirädern unterwegs. Lesezeit: 2 Minuten

Entgegen der Erwartungen, so heißt es in der Verkehrsunfallbilanz, gab es keine steigenden Unfall- und Verletztenzahlen, wenn ein E-Bike beteiligt war. Das war im vergangenen Jahr 13-mal der Fall, 2022 waren es 14-mal. In 41 Fällen waren die Radfahrer die Hauptverursacher, meist allein beteiligt oder zwischen Radfahrern – darunter auch ...