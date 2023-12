Mehr als 9000 Euro hat die diesjährige Spendenaktion der franziskanischen Gruppe „Tautropfen“ erbracht. Mit dem gesammelten Geld unterstützen sie zwei Projekte, den Caritas-Treffpunkt in Karden sowie den Kindergarten im kenianischen Molo. In Karden überreichte die Gruppe den Spendenscheck an die Mitarbeitenden des Treffpunktes.