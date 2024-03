Plus Cochem

Medikamente aus dem Automaten? Cochemer Apotheke zeigt, wie es geht.

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Apothekerin Ursula Porten-Bergmann demonstriert die Handhabung des Automaten. Vorbestellte Arzneimittel können rund um die Uhr abgeholt werden. Foto: Platten-Wirtz Ulrike

In der Kreuzberg-Apotheke in Cochem gibt es neuerdings einen Arzneimittel-Automaten. Dass man Getränke und Lebensmittel fast überall auf Knopfdruck erhält, ist in der Region ja längst nichts Neues mehr. Doch gilt das jetzt auch für Medikamente?