Plus Treis-Karden Medaille des Landesmusikverbandes für Rainer Jahnen: Ehrung beim Adventskonzert des MV Treis Der Musikverein Treis begeisterte mit einem Konzert zum zweiten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Einer der Höhepunkte war die Ehrung von Rainer Jahnen für sein herausragendes Engagement zur Pflege und Förderung der Blasmusik mit der Verdienstmedaille des Landesmusikverbandes als höchste Auszeichnung, die der rheinland-pfälzische Landesverband zu vergeben hat. Von Heinz Kugel

Geehrt wurde Jahnen mit Urkunde und Anstecknadel durch den Vorsitzenden des Kreismusikverbandes, Philipp Thönnes, aus Treis-Karden. In einer Laudatio würdigte der Kreisverbandschef die Verdienste von Jahnen, der nach der Ausbildung an der Trompete als Musiker in seinem Heimatverein in Gevenich musikalisch tätig war, nachdem er bereits mit acht Jahren den ...