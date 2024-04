Plus Masburg/Kaisersesch Masburger kämpfen für ihre Schule Von Ulrike Platten-Wirtz i Die Masburger wollen dafür kämpfen, dass ihre Grundschule im Dorf bleibt. Die Gemeinde hat daher eine Onlinepetition gestartet Foto: Kevin Rühle (Archiv) Eigentlich ist es längst beschlossene Sache, dass die derzeit zwei Standorte der Grundschule Laubach/Masburg zusammengelegt werden sollen, und zwar in Laubach. So hat es der Verbandsgemeinderat entschieden. Doch damit möchten sich die Masburger, die mit rund 1100 Bürgern im einwohnerstärkeren Ort leben, nicht zufriedengeben. Die Gemeinde hat eine Onlinepetition für den Erhalt des Grundschulstandorts Masburg gestartet und dafür bereits knapp 600 Unterstützer gefunden. Lesezeit: 3 Minuten

Ob das genügt, um den Rat noch einmal umzustimmen, ist fraglich. Doch die Masburger wollen ihre Schule nicht kampflos aufgeben. Erst- und Zweitklässler aus den Orten Masburg, Eppenberg, Hauroth und Kalenborn werden derzeit in Masburg unterrichtet. Ab der dritten Klasse besuchen die Kinder dann die Grundschule in Laubach. Historisches Gebäude, in ...