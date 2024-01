Liste der SPD für die Kommunalwahl steht: Kaisersescher versprechen viele Aktivitäten und Events

Der SPD-Ortsverein Kaisersesch hat sich zur Mitgliederversammlung im Gasthaus zur Post in Landkern getroffen. Im Fokus stand die Zusammenstellung der Wahlliste für die bevorstehende Kommunalwahl am 9. Juni. In einer konstruktiven und leidenschaftlichen Sitzung seien die Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Wahl aufgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsvereins.