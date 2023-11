„Lecker an Bord“: Nach Mosel-Staffel wird sich auf jeden Fall etwas ändern

Plus Rheinland-Pfalz/Koblenz Rheinland-Pfalz

„Lecker an Bord“ geht ins Moselfinale: Was in der Koblenz-Folge alles gezeigt wird

Einmal noch lichtet Skipperin Mia Licht den Anker und geht mit den beiden TV-Köchen Frank Buchholz und Björn Freitag auf Moseltour: Mit der Ausstrahlung am Montagabend in SWR und WDR geht die aktuelle Staffel von "Lecker an Bord" zu Ende, zum Abschluss steht Koblenz auf dem Programm.