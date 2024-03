Plus Cochem/Mayen

Lebensberatung bietet Kurs an: Trotz Trennung die Kinder im Blick behalten

i Für getrennt lebende Eltern bietet die Lebensberatung einen Kurs an. Dabei geht es um das Wohl des gemeinsamen Kindes. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Wenn Eltern sich trennen oder in Trennung leben, verändert sich vieles, auch für die gemeinsamen Kinder. Diese brauchen jetzt besonders viel Zuwendung, um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen. Die Lebensberatung bietet nun einen Kurs an, der Eltern in Trennung helfen sollen, diese schwierige Phase zu meistern.