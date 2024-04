Plus Cochem Land investiert 19,1 Millionen Euro für Landesbetrieb Mobilität: Spatenstich für neues Gebäude Von Dieter Junker i Spatenstich für neues Gebäude Foto: Dieter Junker In Cochem haben die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Finanzministerin Doris Ahnen am Donnerstagnachmittag den Spatenstich für das neue Dienstgebäude des Landesbettriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz gesetzt.

19,1 Millionen Euro investiert das Land hier in ein modernes und zeitgemäßes Verwaltungsgebäude in der Nachbarschaft des Bauhofes, das voraussichtlich in zwei Jahren fertiggestellt sein könnte. Für den LBM geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Seit gut 20 Jahren gibt es entsprechende Planungen, nun geht es an die Umsetzung. ...