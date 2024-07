Plus Mosel

Kunst am Fluss: Zwischen Trier und Winningen geht´s kreativ zu

i Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Zwischen Trier und Winningen gibt es am kommenden Wochenende an der ganzen Mosel viel zu erleben. Beispielsweise gibt es Gemälde- und Skulpturenausstellungen, Musikaufführungen sowie ein buntes Rahmenprogramm. Was es mit der Veranstaltung „Kunst am Fluss“ noch auf sich hat und wer dabei ist.